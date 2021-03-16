Виктор Савиных: с космического корабля не прыгают с парашютом

40 лет назад в космос отправился первый вятский космонавт. В Кирове о том, что Виктор Савиных готовится к старту, не знал никто

В один из прошлогодних приездов в Киров космонавт-земляк Виктор Савиных вспомнил историю из 1981 года. Тогда Виктор Петрович собирался в свой первый полёт. Вместе с ним на орбиту должен был отправиться Владимир Ковалёнок.

Гость в доме родителей Виктора Савиных

– Мои родители об этом не знали, – рассказывал Виктор Петрович. – В Звёздном городке проходила пресс-конференция. И один из журналистов, надо же такому случиться, оказался вятским, правда, живущим в Ростове. Когда корреспондент узнал, что его земляк отправляется в космос, он срочно купил билет на поезд и поехал к моим родителям, чтобы вместе с ними встретить новость о старте.

Но старт неожиданно отложили. Журналист ничего не сказал родителям про полёт: пообщался, собрал материал, но почему-то не уезжал, ждал чего-то… Родители удивлялись: почему он не уезжает и что ему так долго нужно: сидит и сидит?.. А на следующий день после его отъезда мы стартовали.

«С Гагариным был знаком»

Кстати, материал на страницах «КП» всё-таки вышел. Ростовский коллега с вятскими корнями поделился с газетой своим интервью, которое он взял у Виктора Петровича в столице.

– Что бы вы хотели передать своим землякам? – поинтересовался у советского космонавта-50 Владимир Мальшаков.

– Хочу передать им привет и после завершения космического полёта встретиться с ними на родной земле.

– Какую школу вы закончили?

– Быстряжскую среднюю.

– Вы прыгали с парашютом?

– К сожалению, нет.

– А вдруг придётся с корабля прыгнуть?

– Не придётся. В настоящий момент техника такая, что с космического корабля не прыгают с парашютом.

– Где вы были 12 апреля 1961 года?

– Служил в рядах Советской Армии.

– Вы были знакомы с Сергеем Королёвым?

– Нет. С Сергеем Павловичем я не был знаком. С Юрием Алексеевичем Гагариным был знаком.

В московской квартире космонавта-50

В материале, который вышел на страницах «Кировской правды» 40 лет назад, журналист рассказал и о столичной квартире космонавта, в которой он побывал до того, как сесть в поезд отправиться на Вятку.

«В прихожей скромной двухкомнатной квартиры будущего космонавта – лыжи, на балконе – лыжи и гоночный велосипед. Меньшая комната: вдоль стены – стеллажи с книгами. Какие книги? Школьные учебники, книги по оптике, авиации и космонавтике. В другой комнате принимают гостей, отдыхают, смотрят телевизор, слушают музыку, – сообщал корреспондент. – Вот, пожалуй, и всё, что хотелось сказать для первого раза о земляке. Я пожелал ему успешного старта на орбиту, чёткой стыковки и, когда придёт время, мягкой посадки».

Ранее вятский космонавт рассказывал о своем первом полете в космос.