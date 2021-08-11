Виновник ДТП в Кирове заплатит пострадавшему подростку 100 тысяч рублей

С виновника ДТП в Кирове взыскали компенсацию в пользу пострадавшего подростка. Об этом сообщает областная прокуратура.

Авария произошла 31 октября 2020 года. На улице Менделеева водитель автомобиля «Хендэ» сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Школьник получил перелом лучевых костей обеих рук. Это расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать виновника аварии компенсировать моральный вред потерпевшему. Суд вынес решение выплатить 100 тысяч рублей в пользу подростка.