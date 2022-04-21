Виновник январской смертельной аварии под Кикнуром предстанет перед судом

В Санчурский райсуд направлено уголовное дело по смертельной аварии, произошедшей 27 января в Кикнурском районе.

Тогда 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» ехал со стороны Нижегородской области в сторону Кикнура, пытался обогнать попутную машину и врезался во встречную «Ладу Ларгус». Жена виновника аварии погибла на месте, его сестра и водитель «Лады» получили тяжкие телесные повреждения.

Позже экспертиза выявила у водителя «Ниссана» наркотическое опьянение в момент ДТП. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ.