Виновником загрязнения Чахловицы стало ООО МЦ «Дороничи»

В министерстве охраны окружающей среды Кировской области установили виновника загрязнения реки Чахловицы вблизи Пасегово.

Специалисты минприроды провели свое расследование с отбором проб воды. Проверка показала неоднократное превышение нормативных концентраций загрязняющих веществ. Факт загрязнения реки был подтвержден.

Виновником загрязнения Чахловицы оказалось ООО МЦ «Дороничи». Госинспекторы составили в отношении руководства предприятия протокол о нарушении требований водного законодательства.

В ближайшее время министерство рассчитает размер вреда, причиненного реке. Также будут приняты меры, чтобы заставить МЦ «Дороничи» прекратить сливать отходы в реку и провести реконструкцию систем очистки стоков.

Держать ситуацию под контролем помогают местные жители, говорят в минприроды. С 2019 года по их обращениям было проведено 6 проверок и выписано несколько штрафов на общую сумму более миллиона рублей. Это заставило предприятия ускорить процесс модернизации «грязного» оборудования.

— Это правильный пример реакции бизнеса на выявленные нарушения. Наша главная цель – устранить негативное влияние промышленных стоков на водные объекты и направить бизнес на работу с соблюдением норм природоохранного законодательства, — говорит глава минприроды Алла Албегова.

Ранее «Дороничи» уже были оштрафованы за вред, причиненный окружающей среде.