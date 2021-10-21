Виновнику смертельного ДТП в Кировской области могут ужесточить приговор

В Кировской области потребовали ужесточить приговор виновнику смертельной аварии в Санчурском районе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

ДТП случилось утром 21 января 2021 года на трассе Яранск – Санчурск – Йошкар-Ола. 30-летний водитель автомобиля «Мазда CX 7» выехал на встречную полосу и врезался в «Субару Декс». Машина загорелась.

В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и 2 пассажира «Субару». Водитель «Мазды» и его пассажир получили травмы.

По факту нарушения ПДД, приведшего к гибели людей, было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя «Мазды» виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

Также водителю придется компенсировать моральный вред семьям погибших. Сумма компенсации составит 1,8 миллиона рублей.

Однако государственное обвинение сочло приговор слишком мягким и обжаловала его. Вполне вероятно, что наказание будет ужесточено.