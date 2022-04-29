Виновница ДТП в Орловском районе выплатит пострадавшему мальчику 100 тысяч рублей

Суд обязал виновницу ДТП в Орловском районе компенсировать моральный ущерб пострадавшему ребенку. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Авария произошла 18 сентября 2021 года в селе Чудиново. Автоледи на «Уазике» выезжала с прилегающей территории и сбила 10-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с травмами, а женщина уехала с места аварии.

За нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП женщина была оштрафована и на 1 год лишена водительских прав. Также районный прокурор обратился в суд с иском о выплате компенсации морального вреда пострадавшему мальчику.

По решению суда виновница аварии выплатит в пользу ребенка 100 тысяч рублей.