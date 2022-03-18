Вирусолог предположил сроки новой волны коронавируса

ФБА «Экономика сегодня» опубликовало мнение вирусолога о сроках новой волны коронавируса.

На фоне внешнеполитического обострения ситуации тема пандемии отошла на второй-третий планы. В Москве и некоторых городах объявили об отмене для населения обязательного ношения масок. Тем более, что «Омикрон» оказался, на первый взгляд, гораздо менее опасен, чем предыдущие штаммы.

Однако врач-вирусолог Евгений Тимаков высказал мнение ТАСС, что мутации COVID-19 непредсказуемы и могут повлиять на эпидемическую ситуацию ближайшей осенью. Летом коллективного иммунитета должно быть еще достаточно, чтобы жить спокойно, считает эксперт.

Он также призвал к продолжению вакцинации и ревакцинации как основного метода борьбы с распространением коронавируса.