Висячий мост под Кировом привлекает туристов

Недалеко от областного центра есть необычное место, которое понравится любителям экстрима.

Вот что рассказала кировчанка Елена Чудиновских:

– Мы приехали специально, чтобы пройтись по мостику и почувствовать, что испытывают люди, которым каждый день приходится так переправляться через реку. Наверно, это самый живописный мост. С одной стороны реки Быстрицы расположено несколько деревень, а с другой – посёлок Стрижи. Мостик подправили в последнее время, но всё равно переправляться по нему с непривычки – зона риска: он сильно раскачивается и выглядит очень хлипким.

Как найти? По Победиловскому тракту, поворот на д. Башарово, мост находится около деревни Студенец.