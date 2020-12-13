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Висячий мост под Кировом привлекает туристов

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Недалеко от областного центра есть необычное место, которое понравится любителям экстрима.

Висячий мост под Кировом привлекает туристов

Вот что рассказала кировчанка Елена Чудиновских:

– Мы приехали специально, чтобы пройтись по мостику и почувствовать, что испытывают люди, которым каждый день приходится так переправляться через реку. Наверно, это самый живописный мост. С одной стороны реки Быстрицы расположено несколько деревень, а с другой – посёлок Стрижи. Мостик подправили в последнее время, но всё равно переправляться по нему с непривычки – зона риска: он сильно раскачивается и выглядит очень хлипким.
Как найти? По Победиловскому тракту, поворот на д. Башарово, мост находится около деревни Студенец.

Ранее мы писали о том, что найдено идеальное место для фотосессии в Кировской области.

Фото: Елена Чудиновских

Кировская Правда
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