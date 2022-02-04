«ВКонтакте» не работает

Пользователи говорят о масштабном сбое в работе одной из самых популярных соцсетей.

Кировчане жалуются на сбой в известной российской соцсети «ВКонтакте». Он случился сегодня, 4 февраля, примерно в 18:45.

— Просто страница не открывается. Ни с компьютера, ни с телефона, — рассказала кировчанка Елена.

— Мне нужно отправить сообщение сыну в Питер. Не могу этого сделать, — сообщает жительница Слободского Наталия.

Множество пользователей в разных районах Кировской области испытывают в данный момент проблемы с соцсетью. Возможно аналогичная ситуация по всей России. Официальной информации о причинах сбоя пока нет.