«ВКонтакте» создан общественный совет по поддержке предпринимателей

В социальной сети «ВКонтакте» появился общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. Его задача – помочь представителям МСП адаптироваться к работе в новых условиях.

В состав совета вошли президент организации «Опоры России» Александр Калинин и четверо представителей бизнес-сообщества.

Как рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко, уже сейчас соцсеть продвигает интересы более 2 миллионов предпринимателей. За последние выходные во «ВКонтакте» было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. Здесь предприниматели смогут найти все нужные инструменты для запуска и развития своего дела.

— Мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям, — отмечает гендиректор «ВКонтакте».

«Опора России» в свою очередь проведет отраслевую экспертизу по механизмам онлайн-продаж

и соберет мнения от профильных бизнес-сообществ. Ожидается, что совет станет удобной площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора предложений от бизнес-сообщества всей страны.

Сбор информации будет вестись через сообщество для бизнеса «ВКонтакте». Предложить свои идеи сможет любой предприниматель. Также бизнесмены смогут получить круглосуточную поддержку по обновлениям платформы и инструментам.