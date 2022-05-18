«ВКонтакте» запустит аналог YouTube

В соцсети «ВКонтакте» появится приложение «VK Видео». Оно станет аналогом видеохостинга YouTube. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

О планах компании рассказал гендиректор «ВКонтакте» Владимир Кириенко. По его словам, «VK Видео» станет заменой YouTube. Последний вызывает множество вопросов со стороны пользователей, однако блокировать его пока не собираются.

«VK Видео» будет выпущено в виде отдельного приложения. Его можно будет установить на смартфоны. Разработка появится до конца 2022 года.

Ранее VK запустил сервисы «VK Мессенджер» и «VK Клип».