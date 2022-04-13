Вкусная вода и пункты приема вторсырья: ученики Менделеевского класса в Мирном презентовали свои проекты

13 апреля ученики Менделеевского класса в школе поселка Мирный презентовали свои научные проекты. Разработки школьников оценила экспертная комиссия, в которую вошли учителя, главный научный сотрудник ВятГУ Тамара Ашихмина и руководитель общественной приемной ФЭО в поселке Мирный Светлана Палешева.

Менделеевский класс в Мирном действует второй год. Его ученики углубленно изучают математику и химию и готовят научные проекты на экологические темы. В этом году школьники выполнял работы по следующим направлениям:

влияние автотранспорта на экологию региона, проблемы и пути их решения;

организация мониторинга атмосферного воздуха; состояния почв; водных ресурсов малых городов;

оценка состояния источников пресной воды в регионе;

формирование экологической осознанности молодежи;

влияние жителей на экологическую обстановку в городе.

Каждый школьник работал над проектом вместе с педагогом и куратором из Института химии и экологии ВятГУ. Ребята выезжали в университет, чтобы провести лабораторные исследования. На подготовку работ ушло около 2 месяцев.

– Я поражена, как ребята отнеслись к своим проектам с научной точки зрения. Исследовательская работа проведена в полном объеме, уровень студентов 3-4-х курсов. Очень сложно выбрать лучших, — отметила Тамара Ашихмина.

Учащиеся очень основательно погрузились в тему экологии, отмечают сотрудники Мирнинской школы. Темы работ оказались весьма разнообразными.

Так, ученик Менделеевского класса Никита Свечников посвятил свой проект борьбе с лесными пожарами. Подросток разработал листовки и провел встречи с жителями поселка. Свою работу Никита посвятил своей бабушке Лидии Свечниковой, которая уже 40 лет работает в лесной отрасли.

— Я изучил много статистики по этой проблеме, которую можно в некоторых случаях предотвратить. Это очень актуальная тема, и чем больше людей будет владеть информацией, тем лучше для природы и всех нас, — говорит школьник.

Другой учащийся, Иван Мокеров, доказал, что в Мирном очень вкусная и качественная вода. Школьник провел эксперимент и подтвердил, что после кипячения на посуде не остается накипи благодаря слабощелочному составу воды.

— Пейте артезианскую воду с пользой для здоровья! Менделеевцы рекомендуют.

Виолетта Антакова провела подробный анализ бытовых отходов среднестатистической семьи. По его итогам она составила советы, как сократить количество вырабатываемого мусора. Среди практических рекомендаций: совершать покупки по мере необходимости, а не впрок, отказаться от бумажных чеков и использовать сумку-шоппер вместо пакетов.

Анастасия Усманова проработала вопрос установки пунктов приёма вторсырья в родной школе. Девушка подсчитала, что за 9 учебных месяцев можно собрать 513 кг макулатуры. Сдав ее в переработку, можно спасти целых 5 деревьев.

Екатерина Смирнова рассказала о пользе фиточая, который готовится на основе вятских трав. Катя угостила собравшихся четырьмя разными чаями на основе душицы, чабреца, иван-чая и шиповника.

По итогам предзащиты экспертная комиссия выбрала 5 лучших проектов. Они будут записаны в формате видеопрезентаций и направлены в оргкомитет конкурсных работ финалистов. Окончательные итоги будут подведены в мае 2022 года.