Владелец «Галереи Прогресса» Дмитрий Шиваев привился от ковида

Жители Кирова активно поддерживают прививочную кампанию, которая набирает обороты в условиях роста заболеваемости ковидом.

Так, для директора центра современного искусства «Галерея Прогресса» Дмитрия Шиваева вакцинация стала настоящим спасением в его работе, связанной с огромным количеством социальных контактов.

Дмитрий Юрьевич сделал прививку от коронавируса практически полгода назад – вскоре он намерен пройти ревакцинацию.

— Привился первым компонентом вакцины 12 апреля, вторым – в начале мая. В этом решении не сомневался – к нам приезжали и читали лекции известные учёные, которые сами вакцинировались. Они подробно объяснили, почему необходимо прививаться. С теми, кто еще сомневается, стоит ли пройти вакцинацию, могу поделиться своим личным опытом. После прививки я посетил множество мероприятий с присутствием большого количества людей и не заболел ковидом – а ведь с момента прививки прошло полгода. Надеюсь, эта тенденция сохранится и далее, — отметил Дмитрий Шиваев.

Подчеркнём, что власти Кировской области делают всё возможное, чтобы жители региона могли пройти вакцинацию в удобное для них время. Стационарные прививочные пункты работают ежедневно, в том числе в выходные дни, усилена работа мобильных пунктов вакцинации.

По данным Минздрава Кировской области, первый компонент вакцины получили 425 тысяч человек, второй – 392 тысячи жителей региона.