Владельцы «Смешариков» судятся с кировскими предпринимателями

В Арбитражный суд Кировской области поступили заявления от ООО «Продюсерский центр «Рики» и ООО «Мармелад Медиа».

Истцы являются владельцами брендов «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «ПинКод» и «Тима и Тома».

Ответчиками выступают кировские ИП Мильчаков Вадим Иванович и ИП Клепцова Мария Вячеславовна. Требования к каждому из них составляют 50 тысяч рублей.

Это не первые подобные иски. Только за прошлый год Арбитражный суд рассмотрел около десятка. Как правило, речь идёт о незаконной продаже товаров с изображением мультперсонажей.