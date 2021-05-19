Владимир Быков: о схемах по подмене топлива я узнал из материалов дела

19 мая в Кирове состоялось очередное заседание суда по делу Владимира Быкова. На процесс, где заслушали показания двух свидетелей, побывал корреспондент «КП».

Первым допросили бригадира АО «АТП» Андрея Петелина, работающего на предприятии с 1986 года.

По словам Петелина, в 2014-2016 годах автобусы АТП заправлялись дизельным топливом на АЗС на Ломоносова, 1а, потом перешли на топливо от «Движение-нефтепродукт». Заливаемое в баки топливо имело «странный запах», а мощность двигателя при его использовании падала, забивались фильтры. Коллегам Петелина приходилось менять форсунки, кольца, поршневую систему.

— Однажды пришлось вызывать техпомощь 8 раз за день.

Работники АТП жаловались Криволапову, бывшему на тот момент главным инженером. Однако он утверждал, что топливо прошло все проверки качества, не подтверждая это никакими документами.

Расходы топлива значительно выросли. Затраты за перерасход вычитали из зарплат водителей. Сотрудники возмущались и пытались жаловаться руководству АТП и в горадминистрацию, но безрезультатно.

— Жаловались директору Дубровину, тот обещал разобраться, но ничего не делал.

В конце концов водители сами свозили топливо на экспертизу, где выяснилось, что топливо печное. Тогда жалоба «улетела» уже в органы, после чего транспорт АТП перевели на другие заправки.

На вопрос, было ли известно о причастности к «топливному делу» Владимира Быкова, Андрей Петелин ответил, что нет.

Вторым суд заслушал показания Дмитрия Стексова, руководителя ООО «Регион-1» — компании, арендовавшей АЗС на Ломоносова, 1а, где заправлялись автобусы АТП.

По словам Стексова, он был не в курсе, каким образом расходовалось топливо ДТТУ, которое закупали водители вместо топлива стандарта Евро. Разница в цене составляла 5 рублей – 29 за литр печного топлива и 34 – за евростандарт.

Сам Владимир Быков утверждает, что был не в курсе «схематоза» и узнал обо всем только из материалов уголовного дела. Так сказал бывший мэр в беседе с корреспондентом «КП».

На следующем заседании, которое состоится 26 мая, планируется допросить остальных свидетелей – Климову, Бушуева (который наконец-то вышел на связь), Березиных и других. Судя по всему, до окончания процесса еще далеко.

За процессом следил Игорь Нелюбин