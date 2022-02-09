Владимир Чубик возглавил «Корпорацию развития Кировской области»

Генеральным директором АО «Корпорация развития Кировской области» стал Владимир Чубик.

Ранее он возглавлял ликвидированные ООО УК «Русплитпром» и ООО ТД «РПП».

С августа исполняющей обязанности директора «КРКО» была Алевтина Поляхова, прежде работавшая в администрации Слободского и Центре отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы».

Корпорация создана правительством области в 2012 году для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе. Среди её целей создание и развитие зон опережающего развития (промышленных зон, технопарков, IT- и агропромышленных парков) и организация финансирования инфраструктурных проектов.