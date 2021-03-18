Владимир Падалко: «Предприятиям придется добавить по части экологии»

В Кирове прошел круглый стол, на котором обсудили перспективы развития экспорта в Кировской области. После мероприятия один из спикеров, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, побеседовал с корреспондентом «КП» и ответил на несколько вопросов, касающихся развития экспортного рынка.

Не для красного словца

Как отметил Владимир Иванович, сегодняшняя встреча прошла не ради красного словца, но дала возможность представителям бизнеса озвучить интересующие их проблемы и наметить направления дальнейшей работы.

— Конкретные областные производители продукции, которые работают на внешних рынках, пришли сюда со своими вопросами и проблемами. Вместе мы наметили несколько тем, которые в дальнейшем будем развивать. Они связаны с лесоперерабатывающей промышленностью, с производственной линией продуктов питания, с производством и переработкой сырья. По данным вопросам мы будем проводить семинары, конференции, будем объяснять людям, как выходить из той или иной практической ситуации.

Цены будут расти

— Евросоюз уже публично объявил, что они будут вводить налог на использование продукции, связанной с переработкой газа, нефти и других видов сырья. Это, конечно, серьезное ограничение для экспорта. И нам придется учесть те новые требования, которые предъявляют к нашей продукции.

Цены поднимутся. Мы будем платить налоги за продажу нашего сырья. Это не входит в сферу наших интересов, но мы должны быть готовы к этому. Проблема очень серьезная.

Придется вложиться в экологию

— Цены будут расти и внутри страны. Если мы все сейчас заняты вопросами экологии, безопасности по части климата и так далее, всем придется сильно добавлять, особенно когда речь идет о производстве любой продукции, которая связана с какими-то выбросами. Поэтому нам придется использовать новые технологии, ставить другое оборудование, чтобы пыль не сыпалась, чтоб кислотных дождей не было. Это потребует огромных вложений.

А если мы это не сделаем, продукцию будем «грязно» производить, у нас ее на внешних рынках не будут покупать. То есть будут, конечно, но по таким ценам, что нам это будет невыгодно. Поэтому сейчас мы стоим перед задачей добавить по части экологии.