Владимир Путин: Объем внутреннего туризма увеличивается

Как пандемия изменила интерес россиян к Кировской области, рассказали в Центре развития туризма.

Жительница Кирова во время прямой линии Президента России Владимира Путина задала вопрос президенту о завышенной стоимости отдыха на черноморских курортах.

Отвечая на него, глава государства подчеркнул, что в стране работают программы и госкорпорация для развития туристической инфраструктуры, поэтому объем внутреннего туризма увеличивается.

— Цены завышены, да, но сейчас это происходит из-за того, что многие страны закрыты, правила меняются, люди побаиваются ездить за границу – и правильно делают. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры. В сфере туризма рассматривается 50 проектов, и это число будет расти, — ответил кировчанке Владимир Путин.

В Центре развития туризма региона отметили, что спрос на внутренний туризм вырос не только там, где есть море и горы, но и в нашем регионе.

— Статистика центра развития туризма Кировской области показывает, что около 80% спроса генерирует самостоятельный турист, остальное — туроператоры. Большой приток обеспечивают люди, совершающие в наш регион деловые поездки, например, на крупные предприятия областного центра. Также в Кировской области развито направление детского и семейного туризма. Мы видим, что деловые туристы приезжают в Киров не только по работе, теперь они путешествуют по области. У нас много мест для культурно-познавательного наполнения туристической поездки. Самостоятельные туристы не брошены, они могут прийти в Туристическо-информационный центр, где им подскажут что обязательно стоит посетить, где остановиться и где пообедать, а также построят маршрут под конкретный запрос и направление путешествия по области. Мы продвигаем этот вид консультирования путешественников и в районах, там у нас уже организованы визит-центры со схожим функционалом, — рассказывает Елена Данюшенкова.

Кроме того, есть ряд направлений деятельности, которые помогают привлекать туристов. Во-первых, повышение уровня знания о регионе происходит с помощью участия в крупных федеральных проектах, а также во всероссийских выставках и премиях. Во-вторых, имеющаяся транспортная доступность региона. Кировская область расположена по пути следования Транссибирской магистрали. До нас легко добраться на поезде, самолете или автобусе. В основном в регион приезжают туристы из Нижнего Новгорода, Костромы, Марий Эл, Коми, Москвы,Санкт-Петербурга и Урала.

— Еще одни плюсом является то, что в нашем регионе нет сезонности — зимний поток равноценен летнему. Зачастую жители столичных городов приезжают зимой, чтобы посмотреть на снег и лес, поучаствовать в традиционных зимних забавах. У нас много загородных площадок, где можно весело и с пользой провести время на свежем воздухе. Многие считают, что в нашем регионе нечего посмотреть — это миф. И ежегодный прирост туристов это показывает, — отметили в Центре.

Пандемия, по мнению ведомства, перезагрузила внутренний туризм. Из-за закрытия границ россияне скорректировали планы и стали выбирать нетипичные места для отдыха. Для привлечения туристов в Кировскую область и увеличения числа путешествий местных жителей внутри региона при Вятской торгово-промышленной палате начало свою работу туристическое агентство.

— Еще оной фишкой региона стала удобная навигация по достопримечательностям. В Кировской области на постоянной основе ведется работа над проектом «сквозная навигация». Туристская навигация в регионе является разноплановым и ежегодно развивающимся блоком. Вся полиграфическая продукция, призванная помочь гостю ориентироваться в незнакомом регионе (туристские карты, маршрутные и информационные буклеты, афиши), предоставляется региональным туристско-информационным центром Кировской области на бесплатной основе в двуязычном формате. Кроме того, уже выходя из поезда/самолета, турист видит перед собой информационный сенсорный терминал с данными о путевых точках, — напомнила глава Центра развития туризма.

На исторических зданиях города Кирова и Кировской области размещены около 120 табличек с QR кодами, воспользовавшись которыми туристы получают подробную справку об исторической или культурной ценности объекта, памятника, сооружения. 60 столбов туристской навигации в областном и в районных центрах Кировской области помогают гостям ориентироваться в исторической части городов региона.

В историческом квартале города Кирова установлены лайт-боксы с информационными блоками о достопримечательностях в шаговой доступности и картой ближайшей территории с нанесенной туристской инфраструктурой. В наиболее проходимых объектах туристического показа имеются информационные стойки с туристской полиграфией (картами, маршрутными буклетами, анонсами, флайерами).

— Кроме того, любой турист может обратиться в региональный туристско-информационный центр в г. Кирове, а также в визит-пункты, созданные в районах области за бесплатной консультацией о достопримечательностях, возможностях по размещению, питанию, активному отдыху. ТИЦ Кировской области. Сотрудники ТИЦ встречают гостей даже в выходные, — подчеркнула Елена Данюшенкова.

Информация об основных туристских возможностях Кировской области, отраслевые новости, анонсы и прочее размещается на основном туристском портале региона visitkirov.ru, в одноименных социальных сетях, а также на порталах turizm.geokirov.ru и 2gis.ru/kirov, ведется работа по наполнению федерального туристского портала russia.travel, информационной площадки RussPass и других. Гости региона активно используют мобильные приложения Top Trip Tip, аудиогид на платформе izi.travel и другие современные цифровые ресурсы.

— Мы также рассчитываем, что туристы региона успели оценить преимущества участия в программе «Кэшбэк за путешествия по России» и третий этап проекта позволит субъектам турбизнеса Кировской области порадовать как можно большее количество путешественников интересными туристическими предложениями! Уже сейчас бизнес Кировской области сообщает о сверх-продуктивных результатах продаж по третьему этапу программы, втрое превысивших показатели второго этапа федерального проекта. Ряд коллективных средств размещения, участвующих в программе с самого начала, констатируют, что число бронирований в рамках беспрецедентной федеральной субсидии в третьем этапе превысило цифры второго в три с половиной раза.

Отдельным плюсом отели и санатории считают снижение сроков пребывания туриста по сравнению с первым вариантом программы с четырёх до двух ночей. Это обеспечило дополнительный приток гостей, которые приезжают в город Киров на выходные. Успевая осмотреть самые знаковые достопримечательности областного центра, они спокойно могут вернуться к работе в понедельник.