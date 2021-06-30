Владимир Путин ответил на вопрос кировчанки о завышенных ценах на отдых в РФ

В ходе прямой линии Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Кирова Алены Масленниковой. Девушка спросила, почему в России завышены цены на отдых внутри страны.

Отвечая на вопрос, глава страны отметил, что завышенные цены на российских курортах связаны с перегрузкой отечественной туристической инфраструктуры. В последние годы в развитие внутреннего туризма вкладывалось мало средств, и при первой же возможности россияне предпочитали отдыхать за границей.

— Только за последний год наши туристы потратили 36 миллиардов долларов, чтобы поехать за границу, — сказал президент. Да, цены завышены. С чем это связано? Из-за пандемии многие страны закрыты, люди опасаются ехать за границу. Правила въезда для туристов постоянно меняются. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны, в Краснодарском крае и в Крыму. Предложение не справляется со спросом и цены идут вверх.

В настоящее время перед правительством страны стоит задача развития туристической инфраструктуры, и объем внутреннего туризма увеличивается. Также в России действует программа туристического кешбэка, напомнил президент. Она позволит вернуть часть средств за поездку на российские курорты.