Владимир Путин поддержал предложение единороссов о выходном 31 декабря

Инициатива прозвучала на заседании Госсовета.

Накануне президент провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание Государственного совета РФ. На нём присутствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев. По указу главы государства Игорь Васильев вошёл в состав Госсовета России и возглавил комиссию по направлению «Образование».

На заседании рассмотрели сразу несколько важных вопросов. В том числе обсудили 31 декабря. Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов высказал предложение сделать последний день года всероссийским выходным днём.

По словам главы государства, идею следует поддержать. Работа в последний день года, когда многие стремятся подготовиться к празднику, достаточно своеобразная. Также Владимир Путин заметил, что выходных впереди много. Если к ним прибавится ещё один, плохо не будет.

Напомним, Игорь Васильев ранее объявил 31 декабря в Кировской области выходным. Также поступили и главы некоторых других регионов.

Фото: baranovamonaco.com