Владимир Путин поручил главам регионов заняться газификацией

В своем Послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что благоустройство городов и поселков является важнейшим направлением развития регионов.

Один из главных моментов благоустройства – газификация. Как отметил президент, в стране немало населенных пунктов, где сети подведены к границе участка, но сами дома так и не газифицированы. Такого быть не должно, сказал Путин.

— Хочу поддержать проект о том, что за подводку газа до границы участка в населенном пункте люди платить не должны, — сказал Владимир Путин.

Президент поручил правительству и структурам, работающим в этой сфере, проработать данный вопрос в деталях. Также каждый регион должен будет предложить свои решения по доступу к бюджетным источникам энергии. Это может быть сетевой или сжиженный газ, электроэнергия, уголь.