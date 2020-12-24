Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, борющимся с COVID-19 на праздниках

Такое предложение прозвучало от партии «Единая Россия».

Среди тем, которые вчера обсудили на заседании Государственного совета, оказалась и работа медицинских сотрудников. Напомним, накануне глава государства провёл заседание Госсовета, на котором присутствовал и губернатор Кировской области Игорь Васильев, который возглавляет в комиссию по образованию.

Представители партии «Единая Россия» предложили оказать помощь медикам, которые будут заняты в борьбе с распространением COVID-19 на новогодних праздниках. Президент идею поддержал. Он сообщил, что сотрудники больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, получат двойные социальные выплаты.

По словам Владимира Путина, такое решения обосновано и справедливо. Вакцинация медицинского персонала ещё только стартовала, пока они не защищены в том объёме, в каком нужно.

Также президент обратился к правительству и попросил его членов максимально быстро выполнить решение.

Ранее мы писали, что Владимир Путин поддержал предложение единороссов о выходном 31 декабря.

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