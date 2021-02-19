Владимир Путин поздравил кировчанку с юбилеем

10 февраля Зое Серкиной из Опаринского района исполнилось 95 лет. В этот праздник женщина принимала поздравления не только от родных и близких, но и от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в группе газеты «Опаринская искра».

Зоя Серкина родилась в деревне Нижняя Паломица. В Опариной она переехала уже в военные годы и прожила здесь всю жизнь, работая бухгалтером и агентом страхования.

Труд сельчанки не остался незамеченным. За добросовестную работу она получила множество грамот и благодарностей.

Муж Зои Ивановны Василий Павлович был участником Великой Отечественной войны. С ним Зоя Ивановна прожила 40 лет. У Серкиных — трое детей, пятеро внуков и трое правнуков.

Сегодня Зоя Ивановна живет вместе с дочерью, которая окружает ее заботой. Женщина по-прежнему старается быть в курсе всех событий, смотрит телевизор и читает районную газету.

Местные жители желают односельчанке крепкого здоровья, добра и, конечно же, отметить еще и столетний юбилей.