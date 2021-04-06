Владимир Путин рассказал о бесценном достоянии России

Президент РФ назвал многообразие языков, традиций и культур бесценным достоянием страны. Об этом президент сказал в приветственной телеграмме для участников II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, пишет «ПолитРоссия».

Телеграмма выложена на официальном сайте Кремля. В ней Владимир Путин подчеркнул важность сохранения самобытных культур народов России.

В приветствии президента речь идет прежде всего о народах Севера и Сибири. Однако его слова можно в полной мере отнести и к Кировской области, которая исторически формировалась как многонациональный регион.

На момент переписи населения — 2010 в Кировской области проживало больше сотни различных национальностей, каждая из которых в той или иной мере сохраняет свои обычаи и традиции. Среди них – русские, татары, марийцы, удмурты, коми и даже цыгане.

Ранее мы писали, что в Кирове разработали карту народных промыслов.