Владимир Путин: увольнять за отказ от вакцинации незаконно

В ходе прямой линии президент РФ ответил на вопрос жителя столицы, поинтересовавшегося, могут ли уволить его супругу за отказ от вакцинации.

По словам мужчины, его жена работает в школе и имеет медотвод от прививок из-за хронического заболевания. Однако директор школы требует предоставить документы о вакцинации до 15 июля под угрозой увольнения.

— Это незаконно, — ответил президент. – Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать пройти вакцинацию никто не имеете права.

Также россиян, уже переболевших коронавирусом, интересовало, как пройти бесплатную реабилитацию.

— Мы организуем эту работу, — сказал Владимир Путин. — По сути сейчас реабилитации в России вообще нет. Но средства на создание системы реабилитации против ковида выделены, она создается.

Ранее Владимир Путин рассказал, будет ли вводиться обязательная вакцинация в России.