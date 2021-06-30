Владимир Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию

Однако по закону она может быть введена в отдельных регионах.

В ходе прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о «четких правилах» касательно обязательной вакцинации. По словам президента, чтобы ответить на этот вопрос, нужно «посмотреть в нормы закона».

— Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Но в законе 1998 года говорится об иммунной защите населения. Обязательным является общенациональный календарь прививок. Были предложения внести вакцинацию в этот раздел, но депутаты не поддержали его. Поэтому вакцинация против ковида не является обязательной в общенациональном плане.

Но вторая часть этого закона говорит о том, что в случае эпидподъема в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители субъектов РФ могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Этой нормой главы регионов и воспользовались.

Никакой неразберихи здесь нет.

Наша задача – предотвратить введение локдауна. Для этого и вводятся обязательные нормы, связанные с вакцинацией. Для этого у нас есть 4 вакцины, безопасные и эффективные. Надеюсь, это развеет предубеждения наших граждан, — сказал президент

Сам Владимир Путин привился «Спутником V», отметив отсутствие побочных эффектов после вакцинации.