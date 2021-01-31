Владимир Шабардин: «Людей на акции в разы меньше»

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области прокомментировал несанкционированную акцию 31 января в Кирове.

Как и прогнозировали многие политологи, повторения акции 23 января в Кирове не случилось. Это сразу стало понятно в полдень у здания городской администрации. На вторую акцию в Кирове, которая, по словам его юных участников, состоялась «в защиту всех политзаключенных, имена которых мы не помним» и «дня рождения рэпера Оксимирона» пришли немногие.

Помимо самого сакрального смысла акции странным было и поведение митингующих, 90% которых — молодежь, едва отметившая 18-летие. Ребята водили хороводы, танцевали и лепили снеговиков. Улыбки, смех, много селфи и видео — все как любят молодые люди, за редким исключением…

Один из участников акции откровенно демонстрировал пренебрежение к сотруднику полиции, который поинтересовался возрастом парня.

— Я покажу вам свой паспорт при одном условии! — дерзил юноша. — Вы должны сейчас на камеру показать всем свое удостоверение. Всем без исключения. Их десятки вокруг. — Тогда я покажу свои документы.

Сотрудник полиции, предъявив удостоверение собеседнику, паспорта в ответ не увидел.

— Нет, вы не поняли, я просил вас всем его показать. Не мне нужно ваше удостоверение, а всем, кто с камерами. Почему вы им не показали? — распалялся юный кировчанин. — Потому что я общаюсь с вами, — терпеливо ответил сотрудник силовых структур.

На этом запал парня закончился. Также как и интерес всех, кто не дождался результата откровенной провокации.

Впрочем, не случилось столкновений с силовиками и на Театральной площади, куда переместилась сегодняшняя немногочисленная акция, оставив за собой кучу мусора у здания мэрии и прошагав по улице Карла Маркса на красные сигналы светофора.

«Я просто гуляю. Погода хорошая за всю неделю. Правда, на горке не катаюсь, просто стою». «Пенсионную реформу подняли, вот я и пришла поводить хороводы». «Освободить надо всех политзаключенных, правда, я не помню имен, но это не важно, зачем они нам?». И прочие нелепые фразы звучали из уст собравшихся. Были среди них и те, которые и вовсе умиляли.

— Сегодня день рождения Оксимирона (прим. ред. — российский рэпер). Вот пришли отметить праздник. Очень люблю его музыку, смотрю его в ютюбе. Народу сегодня столько же собралось, сколько бывает на его концертах, — смеясь, рассказал юноша нашему корреспонденту. — А в чем смысл хороводов я не понял, поэтому и не участвую. Я пришел кричать кричалки. — Какие кричалки? — уточнили мы. — А какие организаторы будут кричать, такие и я, — резюмировал собеседник в большой меховой шапке.

Ну и наконец, совсем удивил нашего корреспондента парень, пожелавший оставить свой возраст в секрете. «Вы пришли поддержать Навального сегодня?», — поинтересовались мы.

— Я не совсем поддерживаю Навального. Он не тот, за кого бы я пошел. Я пошел бы за хорошим человеком, — окончательно запутал нас в причинах акции парень.

Большая половина участников разошлась по домам еще до окончания второго часа протеста. Многие из них сегодня «засветили» свои паспорта перед полицией. Те, у кого документов с собой не было, под бдительным прицелом камер озвучили свои данные вслух. Вычислить лгут они или нет, для правоохранителей не составит труда. Резюмировал итоги акции в последний день января уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

— В самом начале акции были замечены 17- летние подростки. Остальные участники очень молодо выглядят, но им есть 18 лет. И в принципе людей в разы меньше, чем в прошлый раз, — отметил омбудсмен. — Сотрудники полиции вели себя очень корректно, как и в прошлый раз.

Фото: kirovpravda.ru