Владимир Сысолятин вернулся во власть

В Управлении массовых коммуникаций подтвердили информацию о назначении Владимира Сысолятина исполняющим обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Кировская правда».

К своим обязанностям новый министр приступает с сегодняшнего дня — 23 марта.

Карьерный путь Владимира Сысолятина связан преимущественно с лесом. Сысолятин родился в 1957 году в Котельниче. Окончил авиаучилище и Нижегородский социально-политический институт. В начале 90-х занимал различные должности на предприятиях лесной отрасли.

В 1995 году выступил инициатором создания единственной в стране финансово-промышленной группы «Вятка-Лес-Инвест», которая объединила более 20 предприятий лесопромышленного комплекса области.

В начале нулевых был представителем в Совете Федерации от правительства Кировской области. Занимался вопросами экономической политики и лесного хозяйства. В 2002 году назначен на должность зампреда правительства Кировской области. На этой должности также курировал вопросы лесного хозяйства, а также природопользования и охраны окружающей среды.

С 2003 года — первый зампред правительства области. С 2006 года — директор «ТГК №5». С 2008 по 2014 годы Сысолятин руководил Нововятским лыжным комбинатом.

Фото: echokirova.ru