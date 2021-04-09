Владимир Табак раскрыл успехи «Инцидент Менеджмента»

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак выступил в секции «Цифровые платформы: правила игры» на втором дне Российского форума по управлению интернетом (RIGF).

Отдельное внимание на форуме было уделено общественному взгляду на «цифровые новинки».

В рамках выступления Табак рассказал об успехах совместного проекта АНО «Диалог» и Минцифры РФ – системы «Инцидент Менеджмент».

Этот проект реализуется уже третий год и наглядно иллюстрирует идею прикладного характера цифровых решений.

«Мы в рамках «Диалога» для себя определили, что цифровая платформа в первую очередь должна быть практичной. На мой взгляд последние годы показали, что понятие цифровой платформы имеет двойственную репутацию. С одной стороны, мы видели много проектов, где цифра была ради цифры. С другой, есть ряд проектов, которые действительно позволяют,<…>,за счет определенных несложных онлайн-процессов сильно сократить время решения проблем в офлайне», — рассказал Владимир Табак.

Такой платформой как раз и является «Инцидент Менеджмент». Владимир Табак сообщил, что несколько лет назад в АНО «Диалог» заметили, что граждане предпочитают решать свои проблемы не через 59-ФЗ, а посредством обращений в интернете.

По оценке компании «Медиалогия» таких граждан на тот момент было около 150 тысяч в месяц. Впервые «Инфидент Менеджмент» протестировали в Московской области. Жалобы граждан распределялись между исполнителями на уровне органов власти. Сейчас система работает по всей России.

Внедрение «Инцидент Менеджмента» заставило федеральные и региональные органы исполнительной власти обратить более пристальное внимание на важность работы в интернете.

Владимир Табак сообщил, что за 2019-2020 годы около 80 регионов РФ приняли нормативно-правовые акты, которые позволяют официально работать с обратной связью с гражданами в соцсетях.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог» отметил, что сейчас среднее время ответа на обращение гражданина в соцсетях составляет 4 часа.

Например, в Кировской области система «Инцидент Менеджмент» только за прошедшую неделю (с 5 по 11 апреля) зафиксировала 431 обращение граждан. ТОП-5 тем – Благоустройство (158 сообщений), ЖКХ (75), Дороги (66), Здравоохранение (65) и Образование (17).

Больше всего сообщений поступило от кировчан, жителей Омутнинского, Оричевского, Вятскополянского, Зуевского, Кирово-Чепецкого, Уржумского и Пижанского районов.