Владимира Сысолятина утвердили в должности министра промышленности

В Москве утвердили на должность министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимира Сысолятина. С 18 августа он министр без приставки «и.о.»

Владимир Сысолятин родился в 1957 году в Котельниче. Работал трактористом, инструктором по вождению сельхозмашин, а после окончания летного вуза – летчиком-инструктором. 11 лет был командиром вертолета МИ-2 Кировского объединенного авиаотряда.

В 1993 году возглавил предприятие «Вятка-Имэкс». Через 3 года стал гендиректором Центральной компании финансово-промышленной группы «Вятка-Лес-Инвест».

В 2002 году начал политическую карьеру, став членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Позже был избран членом Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности г. Москвы.

В 2002 же году стал заместителем председателя правительства Кировской области. С 2003-го в должности зампреда курировал управление лесным комплексом. В октябре того же года назначен первым зампредом председателя регионального правительства.

После ухода с госслужбы возглавлял коммерческие предприятия. 23 марта 2021 года назначен и.о. министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области.