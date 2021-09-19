Владислав Попов: «Я тщательно смотрю на персоны кандидатов»

Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, делится своим впечатлением о выборах-2021.

— Естественно, я на выборы сходил. Голосовать необходимо, потому что, во-первых, люди любят критиковать власть, во-вторых, часто не понимают значение депутата. Что они имеют право спрашивать с него о каком-либо развитии.

В свою очередь, депутаты и партии не всегда понимают, что обязаны заниматься выполнением предвыборных обещаний, нормотворчеством для этого развития, выполнением государственных функций. Поэтому я тщательно смотрю на персоны кандидатов, фиксирую их обещания. Иногда отношусь к ним с иронией, но если я проголосовал за человека, и он прошел во власть, я с него буду спрашивать как со своего представителя во власти в течение всех пяти лет его работы.

Ранее своё мнение о выборах высказал директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов.