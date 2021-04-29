Владыка Марк попросил кировчан носить маски на Пасху

Митрополит Вятский и Слободской Марк поздравил кировчан с грядущей Пасхой и попросил соблюдать меры профилактики распространения коронавируса во время праздничных дней.

— Давайте не забывать, что та болезнь, которая посетила весь мир, еще не отступила. И я призываю всех вас к тому, чтобы вы соблюдали внимательность к себе и окружающим и проявляли заботу не только о себе, но и о своих близких. И чтобы в эти дни праздничных торжеств не только Пасхи, но и 1 и 9 мая мы с вами соблюдали предписания, которые рекомендуют врачи. Это масочный режим и дистанция, позволяющая нам находиться на безопасном расстоянии, — сказал митрополит в видеообращении.

Во время богослужений в храмах необходимо носить маски, соблюдать безопасную дистанцию, а в случае недомогания – остаться дома и провести время в домашней молитве.

Как добавил Владыка Марк, с целью профилактики коронавируса освящение куличей в субботу, 1 мая, будет проходить на улице возле храмов в течение всего дня. Митрополит призвал жителей области рассчитывать свое время и не создавать толпу у храмов.

— Желаю, чтобы пасхальная радость никогда не покидала ваших сердец, и чтобы этой радостью мы всегда имели возможность делиться со своими близкими, — также сказал глава Вятской митрополии.

Ранее мы писали, что в 2021 году пасхальные богослужения пройдут в присутствии прихожан.