Владыка Марк призвал кировчан сделать прививку от коронавируса

Вятская епархия опубликовала видеообращение митрополита Вятского и Слободского Марка по поводу Великорецкого крестного хода.

В своей речи Владыка подчеркнул важность соблюдения противоэпидемиологических требований и попросил участников хода позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, пройдя вакцинацию.

— Дорогие братья и сестры, наступил период летних отпусков, который используют для отдыха, путешествий и паломнических поездок, подразумевающих общение с широким кругом людей. И хотя эпидемия идет на спад , призываю всех не терять бдительности и осторожности. Особенно тех людей, которые прибудут в начале июня на торжества, посвященные почитанию Великорецкого образа Николая Чудотворца. В этот период всех призываю особо соблюдать масочный режим, строго соблюдать социальную дистанцию, всем паломникам запастись качественными продуктами питания и чистой питьевой водой. Также прошу всех проявить заботу о своем здоровье, здоровье близких и окружающих нас людях, сделав заблаговременно соответствующую прививку от ковида, — сказал митрополит.