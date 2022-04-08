Властелин времени: как научиться всё успевать

Время — деньги. Об этом нам давно и хорошо известно. Однако управлять этим самым временем, беречь его и не тратить впустую умеют далеко не все.

Стать «властелином времени» помогут 10 советов для тех, кому надоело жить в постоянном цейтноте…

1. Понять, на что уходит ваше время

Достаточно всего один раз проверить, сколько времени занимают ежедневные обязательные процедуры: приготовление завтрака, сборы перед выходом из дома, путь на работу… Определив среднюю продолжительность регулярных процедур, можно вычислить и свои бесполезные привычки.

Например, утренние «зависания» в социальных сетях или просмотр присланных добрыми друзьями забавных видеороликов. Также в число «похитителей времени» легко могут попасть телефонные звонки и кофе-паузы.

2. Планируйте каждый свой день

Расписывать надо весь день целиком, а затем строго придерживаться этого плана, не отвлекаясь на задачи, которых в списке нет. Именно поэтому в план вполне можно включить чтение новостей в Интернете или переписку с коллегами в Телеграмм.

Чтобы укладываться в график, можно использовать будильник. Например, во время завтрака он может прозвонить дважды — за пять минут до окончания отведённого времени и в тот момент, когда трапезу необходимо завершить.

3. Выполнять одну задачу в один промежуток времени

Многозадачность не очень-то работает, когда дело касается интеллектуального труда. Именно поэтому не стоит, например, одновременно читать и разговаривать по телефону — можно упустить важную информацию в каждом из источников.

4. Соблюдать правило «1-3-5»

Оно заключается в том, что за сутки обычный человек может выполнить 1 крупную задачу, 3 средних и 5 не очень больших. То есть всего девять дел — не больше, но и не меньше. Следование этому правилу помогает разгребать завалы, больше успевать в срок и не переутомляться.

5. Ставьте для себя чёткие сроки выполнения работ

Это стимулирует работать быстрее и справляться с отвлекающими моментами. Даже установленные самостоятельно (а не руководителем на работе) дедлайны помогают сдвинуть многие важные дела с мёртвой точки.

6. Научитесь выполнять неприятные дела в первую очередь

Авторы книг по саморазвитию называют такие дела «лягушками» и советуют «съедать лягушку» в самом начале дня. Решив сложную задачу, человек сбрасывает тяжёлый камень с души и на подъёме приступает к решению менее сложных задач. Хорошее настроение при этом оказывается обеспечено на весь оставшийся день.

7. Решать сложные задачи в несколько этапов

Есть дела, к которым просто страшно подступиться. Настолько они пугают своим объёмом. Однако всё окажется гораздо легче, если человек разложит дело на несколько этапов и будет выполнять их один за другим.

8. «Визуализировать» своё время

Это — метод, популярный у японцев. Для него потребуется доска, на которую можно наклеивать стикеры, или компьютерная программа с нарисованными тремя столбцами: «Сделать», «Делаю», «Сделано». Поставленные на день задачи необходимо записать на стикеры, а затем перемещать их в соответствующие столбцы — в зависимости от готовности.

9. Определить свой пик продуктивности

Важно понять, в какой момент ваша способность решать задачи и разбираться с делами

достигает максимума. Именно на этот временной отрезок необходимо планировать основную работу, которую нужно сделать за день, включая и упомянутые выше «лягушки». Как правило, у большинства людей наиболее продуктивным временем является утро. Поэтому туда стоит переносить самые важные задачи. Менее срочные и менее важные стоит оставить на вторую половину дня.

10. Планировать меньше времени на самые сложные задачи

С одной стороны, это кажется нелогичным. Но, на самом деле, это работает — когда человек ограничивает себя во времени при выполнении какой-то сложной работы, он заставляет себя расходовать на это дело больше энергии, а в итоге добиваться результата значительно быстрее.

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