Власти Кирова будут бороться с недобросовестными перевозчиками

В администрации Кирова рассказали о том, как планируют бороться с недобросовестными перевозчиками.

На сегодняшний день по муниципальному контракту на городских маршрутах работают десять предприятий. Три из них («Прайм-Авто», «Развитие-Авто» и «АВТОБУС43») выводят на линии меньшее количество транспорта, чем необходимо. В результате автобусы нововятского направления (в основном, №№ 46 и 87) часто ездят переполненными.

С перевозчиками ведется претензионная работа, однако по условиям типовых контрактов наказать их штрафами практически невозможно.

Принято решение о предприятиях, которые регулярно игнорируют замечания и нарушают условия муниципального контракта, сообщать в прокуратуру — для принятия мер реагирования. В этом случае речь может идти о серьёзных штрафах.

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