Власти Кирова опровергли информацию о сокращении троллейбусов

В соцсетях появились сообщения, о том, что в Кирове якобы планируется сокращение троллейбусного парка, а подвижной состав не пополняется.

В отделе транспорта администрации города информацию назвали не соответствующей действительности. Отсутствие нескольких троллейбусов на маршрутах было вызвано дефицитом запчастей из-за нарушения логистической цепочки. Сейчас проблема решена. Сотруднику, который отвечает за эту работу, указали на необходимость постоянного учёта количества деталей для создания необходимого запаса.

Пот словам начальника отдела Артёма Драчкова, пассажиры не ощутили неудобств, поскольку была задействована резервная техника троллейбусного парка. АТП и администрация города подали в областное министерство транспорта заявку на обновление подвижного состава.