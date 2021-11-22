Власти Кирова отчитались о нормализации температуры в доме на Володарского, 72а

Температурный режим в доме на улице Володарского, 72а нормализован. Об этом сообщили в горадминистрации.

22 ноября представители департамента городского хозяйства и УК посетили «холодный дом» и замерили температуру в трубах и квартирах. Проверка показала, что все параметры приведены в норму. В доме стало тепло.

На холод в квартирах жители деревянного дома пожаловались несколько недель назад. Температура воздуха в жилых помещениях едва доходила до +15 градусов.

Причиной «похолодания» стала подача ненормативного ресурса с внешних теплосетей и сильный износ труб. В настоящее время все параметры приведены в норму. В квартирах потеплело до +20…+22 градусов.

— Стало очень жарко, батареи горячие, хожу по квартире в футболке. С тем, что было, не сравнить. Надеемся, что в холода у нас все равно будет тепло, — говорит жительница дома.

По словам замначальника департамента городского хозяйства Дмитрия Кондратова, восстановить температурный режим помогла продувка системы отопления. Дом находится на возвышенности, и если на ветке проводятся работы, в трубах скапливается воздух. Но теперь проблема устранена.

Во время морозов температура теплоносителя будет увеличена. Представители УК снова проверят дом в среду, когда в Кирове похолодает до -9 градусов.

Напомним, что дом на Володарского, 72а был признан аварийным еще в 2014 году. Расселить его планируют в 2022 году.