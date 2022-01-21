Власти Кирова отчитались о решении транспортной проблемы в Нововятске

Проблема транспортного сообщения между Кировом и Нововятском решена. Об этом сообщили городские власти по итогам рейда 21 января.

Утром глава администрации Кирова Дмитрий Осипов и начальник отдела транспорта Артем Драчков посетили Нововятский район и проверили, как ходят автобусы. Давки в автобусах и критичных нарушений в расписании зафиксировано не было.

— Перевозчик выполнил поручение руководства области и города. В утренние часы пик переполнения автобусов не было. Условия муниципального контракта соблюдаются, но еще есть, к чему стремиться, — отметил Дмитрий Осипов.

Артем Драчков уточнил, что на 21 января на нововятском направлении работает 91 процент от планового количества машин. До 100 процентов – 67 автобусов – его планируется довести к 24 января.

— По словам перевозчика, вопрос острой нехватки водителей автобусов разрешен. Чуть хуже ситуация обстоит с пополнением штата кондукторов. В настоящее время к работе привлекают диспетчеров и ревизоров предприятия, — сообщил Артем Драчков.

Напомним, что КПАТ была поставлена задача наладить работу маршрутов №№16, 46 и 87. К настоящему времени ситуация значительно улучшилась, а число жалоб граждан в соцсетях снизилось.