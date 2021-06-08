Власти Кирова признали эффективными все муниципальные программы

Администрация Кирова издала постановление об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Практически все из них (17 из 18) признаны эффективными с высоким уровнем и целесообразными к продолжению реализации.

Исключением стала только программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров». Уровень её реализации признан удовлетворительным. В дальнейшем программа будет скорректирована в части изменения значений показателей эффективности.

С документом можно ознакомиться здесь.