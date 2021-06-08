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Власти Кирова признали эффективными все муниципальные программы

Вадим Шабалин Новости, Власть

Администрация Кирова издала постановление об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Практически все из них (17 из 18) признаны эффективными с высоким уровнем и целесообразными к продолжению реализации.

Исключением стала только программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров». Уровень её реализации признан удовлетворительным. В дальнейшем программа будет скорректирована в части изменения значений показателей эффективности.

С документом можно ознакомиться здесь.

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Вадим Шабалин