Власти Слободского проверят инцидент со сходом снега с крыши

В городской администрации прокомментировали недавнее ЧП на улице Гагарина.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что упавший с крыши снег чуть было не травмировал двух мам с колясками. Женщины шли по тротуару, услышали шум и едва успели отойти в сторону, как на то место, где они только что стояли, обрушилась снежная лавина.

Как рассказал первый заместитель главы города Павел Вайкутис «Слободским курантам», в начале весны такие сообщения часто появляются в социальных сетях, однако по каждому случаю нужно разбираться отдельно.

– Прежде чем делать выводы, необходимо разобраться в ситуации. Каждый инцидент требует индивидуального подхода, — отметил Вайкутис. – Что касается поста о падении снега с крыши дома по Гагарина, отмечу, что в настоящее время мы проверяем обстоятельства случившегося.

Замглавы города уточнил, что за содержание здания отвечает УК «Север». Окончательное решение о том, как поступить в данной ситуации, будет принято после проверки.

– Когда у нас перед глазами будет полная картина, тогда администрация города сможет вынести решение. Как орган местного самоуправления, мы стараемся следить, чтобы организации соблюдали правила благоустройства и содержания зданий и наказываем компании за нарушения, – сказал Павел Олегович.

Отметим, что этот случай уже не первый. Ранее ледяная глыба сорвалась с крыши магазина в Слободском. Пострадавших нет.