Вмёрзший в лёд лебедь Григорий пошёл на поправку

В Опаринском районе лебедь вмёрз в лёд, но выжил благодаря местным жителям.

О судьбе спасенной птицы рассказали волонтеры Центра реабилитации животных «Большое гнездо».

Как рассказали сотрудники Центра, лебедя-шипуна, освобожденного из ледяного плена, назвали Григорием. Когда лебедь попал к волонтёрам, он был очень слаб и отказывался от еды. Сейчас Грише стало лучше. Он с удовольствием купается в ванне и сопротивляется даче таблеток. Только вот есть самостоятельно пока не желает.

— Мы кормим лебедя принудительно, через зонд. При этом Гриша искренне полагает, что над его благородием издеваются, — рассказали волонтеры центра реабилитации.

Сейчас ребята делают всё возможное, чтобы вылечить лебедя и весной выпустить на природу.

По словам специалистов, лебеди нередко задерживаются на водоёмах до ледостава. Подкармливать и пытаться спасти их не стоит — птицы сами улетят, когда посчитают нужным. Однако если лебедь вмерз в лед, ему необходима помощь. Сообщить о пострадавшей птице можно в Охотнадзор либо волонтёрам.

История со счастливым концом произошла в ноябре. О лебеде, вмёрзшем в лёд на реке Осиновке, сообщили местные жители. Представители Охотнадзора организовали настоящую операцию по освобождению птицы. После осмотра ветврача лебедя передали волонтерам на «реабилитацию».

Фото: vk.com/savebirds43