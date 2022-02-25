Внесены изменения в Закон «Об охране здоровья граждан в Кировской области». С инициативой выступил губернатор Игорь Васильев.

Сейчас граждане, страдающие хронической почечной недостаточностью и нуждающиеся в заместительной почечной терапии, могут получить компенсацию проезда до места лечения за счет средств областного бюджета.

Она возмещает стоимость проезда до медицинской организации и обратно на железнодорожном и автомобильном транспорте или такси.

Но в ряде населенных пунктов региона нет регулярного общественного транспорта и службы такси, имеющей соответствующее разрешение. В результате депутатам предложили ввести компенсацию стоимости проезда до места лечения и обратно на личном автотранспорте или ином транспорте и расширить категорию граждан, у которых есть право на данную компенсацию. Возмещение смогут получать не только пациенты, но и их сопровождающие.

Депутаты Заксобрания инициативу главы региона поддержали.