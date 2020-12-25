Во дворе кировчанки поселился довольный бык – символ 2021 года

В Кировской области продолжают лепить из снега и подручных материалов символы года – быков. Очередной снежный бычок появился в деревне Бор Афанасьевского района. Фото появилось в группе районной газеты «Призыв» и уже собрало множество лайков.

Замечательный новогодний подарок получили боряне от жительницы поселка Ольги Фастивец. Очень симпатичный бычок теперь живет у забора ее дома.

Как рассказали в администрации поселка, снежные фигуры Ольга делает уже не впервые. В прошлом году она также вылепила символ года – Мышь, а до этого делала Деда Мороза со Снегурочкой.

Ранее мы писали, что огромный символ 2021 года появился на площади в Слободском. И целую снежную композицию с лесными зверями и даже – почему-то – пингвином – создал скульптор из Верхошижемского района.

Фото: vk.com/afpriziv