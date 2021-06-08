Во время крестного хода к медикам обратились 1,5 тысячи паломников

8 июня в Кировской области завершился один из самых протяженных крестных ходов в России – Великорецкий крестный ход. В этом году в нем приняли участие 17 тысяч человек из разных регионов. За 6 дней паломники преодолели около 150 километров. Немалая часть маршрута пролегала по бездорожью, в удалении от населенных пунктов.

На протяжении всего пути участников крестного хода сопровождал сводный отряд спасателей из 70 с лишним человек. В этом ходу за помощью к спасателям обратились более 1,5 тысячи паломников. Основными жалобами были сильные мозоли, солнечный удар, а также укусы клещей.

Несмотря на то, что паломники подготовились к долгому пути, до конца дошли не все. Спасатели эвакуировали 110 человек, 19 из них – по медицинским показаниям. Также сотрудники сводного отряда помогли найти семерых потерявшихся детей.

К полудню 8 июня участники Великорецкого крестного хода вернулись в Киров. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.