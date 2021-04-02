Во время паводка в зону потопления могут попасть 179 домов в Кирове

Об этом сообщили во время заседания комиссии по предупреждению ЧС.

Как ожидают синоптики, Вятка в этом году вскроется в период с 20 по 25 апреля. По предварительным прогнозам, подъем воды окажется не выше средних многолетних значений – 497 сантиметров от нулевого поста. При этом в отдельных местах он может подняться на 0,2-0,5, метра выше предполагаемой цифры (впрочем, есть и менее оптимистичные прогнозы).

Отследить уровень можно будет с помощью карты, которая размещена на сайте Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу pogoda43.ru.

Как уточнил начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин, если вода поднимется до 510 см, в зону подтопления попадут улицы

Ключевая

Приозерная

Рейдовая

2-й Рейдовый переулок

а также микрорайоны

Симоновский

Широковский

Красная Звезда

Дымково

КМДК.

В общей сложности это 179 домов, в которых живут около 2,6 тысячи человек. В настоящее время идет активная подготовка к возможной эвакуации жителей из зон подтопления.

Качество воды в разводящих сетях города будет контролировать Роспотребнадзор. Как ранее отмечали в ведомстве, в Центре гигиены и эпидемиологии есть все необходимое оборудование и реагенты для очистки воды из Вятки.