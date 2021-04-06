Во время пожара в доме на Попова эвакуировали 20 человек

ЧП случилось в Кирове 5 апреля. Загорелась одна из квартир на улице Попова, 17. На место происшествия оперативно прибыли 2 пожарных расчета и автолестница.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Однако, как сообщили в ГУ МЧС, спасателям пришлось эвакуировать 20 жителей подъезда, где загорелась квартира.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике. Оно привело к возгоранию, в результате которого обгорели 2 холодильника, закоптились стены и вещи в квартире.

Ранее в Кирове сняли на видео спасение человека из горящего дома.