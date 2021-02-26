Во время пожара в Радужном пострадали 4 человека

Пожар в доме в переулке Школьном, 5 произошел ночью 26 февраля. Около 3 часов ночи загорелась одна из квартир в пятиэтажке.
Возгорание тушили несколько пожарных расчетов. Жителей дома пришлось эвакуировать: спасатели вывели из горящего здания 10 человек. 4 человека пострадали, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии с сильными ожогами.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение одного из пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
Кадры с места происшествия появились в паблике «Радужный-NEWS». По снимкам видно, что одна из квартир полностью выгорела, а подъезд закоптился.
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Фото: vk.com/news_raduzny