Вода в Вятке поднялась до 4 метров

Вятка в черте Кирова продолжает прибывать. На данным на 29 апреля уровень воды в ней составил +400 сантиметров от нулевой отметки. За сутки река прибавила еще 12 сантиметров.

В настоящее время в Кирове затоплены 3 участка: дорога в поселке Широковском, перекресток улиц Луначарского и Пермской в Дымково, а также проезжая часть на улице Лесозаводской в Вересниках. Здесь в зоне подтопления оказался участок у дома 1б. Также вода зашла на огороды у домов на улице Красной Звезды.

При дальнейшем подъеме воды возможно затопление низинной части улицы Пермской, где стоят частные дома, а также поворота на улицу Малую Симоновскую.

Напомним, что в 2020 году максимальный уровень воды в Вятке составил 422 сантиметра.

Пик половодья в Кирове ожидается в начале мая. Синоптики не обещают чрезвычайных ситуаций, однако экстренные службы готовы к любому развитию событий.