Вода в Вятке у городского пляжа не соответствует нормативам

Качество воды в Вятке в районе городского пляжа не соответствует нормативам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области взяли пробы воды в районе популярных мест купания кировчан. Результаты показали, что далеко не везде можно купаться без опаски. Так, качество воды в Вятке в районе городского пляжа и в карьере у нового моста не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. При этом патогенных микроорганизмов обнаружено не было.

Не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям вода в следующих местах купания:

в пруду в поселке Дороничи

в Стрижевских карьерах

в пруду на реке Плоской у деревни Заборье

в Вятке в районе Филейского пляжа

Напомним, что городской пляж на Вятке открылся сегодня, 15 июня. Для отдыхающих установлены навесы от солнца, душевые кабины, раздевалки и скамейки. Также в районе пляжа ежедневно дежурят спасатели.