Водитель автобуса, попавший в смертельное ДТП в Кирове, отработал больше 12 часов

Прокуратура завершила проверку по факту смертельного ДТП с двумя погибшими девушками в Кирове. О результатах сообщается на сайте областного ведомства.

Авария произошла утром 17 марта на перекрестке улиц Мира и Ломоносова. Водитель автобуса, принадлежащего АО «АТП», поворачивал налево и не пропустил встречный «Мерседес». Легковушка вылетела с дороги в сугроб.

В результате происшествия погибли 2 пассажирки «Мерседеса» — девушки 19 и 22 лет. Водитель легковушки и еще одна пассажирка остались живы.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

После ДТП сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок. Были выявлены нарушения закона.

Так, накануне аварии – 16 марта истек срок действия техосмотра автобуса. Последний ТО проводился 16 сентября.

Также сотрудники ведомства установили, что в компании нарушался режим труда и отдыха водителя. Продолжительность смены составляла более 12 часов.

По фактам нарушений руководителю АТП внесено представление. Материалы проверки направлены в Госавтонадзор для привлечения виновников к административной ответственности.

В настоящее время органы прокуратуры проверяют законность возбуждения уголовного дела по факту аварии.